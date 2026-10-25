Bulgaristan’da kritik cumhurbaşkanlığı yarışı başladı: Anketlerde kim önde?

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışıyor.

CUMHURBAŞKANI YOTOVA'DAN "BİRLİK" MESAJI

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'daki "John Atanasov" Elektronik Meslek Lisesi'ne gelerek oyunu kulandı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yotova, "Adaletin, refahın ve geleceğe yönelik umutların hakim olduğu, herkesin Bulgaristan için çalışmaya istekli olduğu bir ülke için oy kullandım. Aramızdaki kutuplaşmaya ve nefrete son vermek için de oy kullandım. Uzlaşıya, karşılıklı diyaloğa ve birlik olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Rakipleriyle canlı yayınlanan tartışma programlarına katılmayı neden reddettiğine ilişkin soruya yanıt veren Yotova, seçim kampanyasını Bulgaristan vatandaşlarıyla diyalog ve görüş alışverişi üzerine kurduğunu söyledi.

Yotova, gelecek cumhurbaşkanının birlik ve beraberliğin simgesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Kolları sıvamalıyız, çünkü kaybedecek zamanımız yok." dedi.

Yoksulluk ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının da giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, "Amacımız, Bulgaristan'da yalnızca birkaç şehrin yatırım çekip gelişmesi değil, ülkenin en uzak bölgelerinin de kalkınmasıdır." diye konuştu.