Bulgaristan’da kritik cumhurbaşkanlığı yarışı başladı: Anketlerde kim önde?
Bulgaristan’da cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemi başladı. Anketler İliyana Yotova’yı yüzde 43,4 ile önde gösterirken, katılımın yüzde 50’nin altında kalması halinde en çok oy alan iki aday 1 Kasım’da ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Bulgaristan'da seçmenler, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışıyor.
Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.
CUMHURBAŞKANI YOTOVA'DAN "BİRLİK" MESAJI
Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'daki "John Atanasov" Elektronik Meslek Lisesi'ne gelerek oyunu kulandı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yotova, "Adaletin, refahın ve geleceğe yönelik umutların hakim olduğu, herkesin Bulgaristan için çalışmaya istekli olduğu bir ülke için oy kullandım. Aramızdaki kutuplaşmaya ve nefrete son vermek için de oy kullandım. Uzlaşıya, karşılıklı diyaloğa ve birlik olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.
Rakipleriyle canlı yayınlanan tartışma programlarına katılmayı neden reddettiğine ilişkin soruya yanıt veren Yotova, seçim kampanyasını Bulgaristan vatandaşlarıyla diyalog ve görüş alışverişi üzerine kurduğunu söyledi.
Yotova, gelecek cumhurbaşkanının birlik ve beraberliğin simgesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Kolları sıvamalıyız, çünkü kaybedecek zamanımız yok." dedi.
Yoksulluk ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının da giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, "Amacımız, Bulgaristan'da yalnızca birkaç şehrin yatırım çekip gelişmesi değil, ülkenin en uzak bölgelerinin de kalkınmasıdır." diye konuştu.
OY VERME İŞLEMİ UZAYABİLİR
Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt içinde 12 binin üzerinde, yurt dışında ise 60 ülkede 613 sandık kurulduğunu açıkladı.
Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimde katılımın yüzde 50'nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda belirlenecek.
Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları, seçimde aday 27 ikiliden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösterdi.