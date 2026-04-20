Bulgaristan’da mecliste 5 parti yer alacak
Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu, dün yapılan erken genel seçimde kullanılan oyların tamamının sayılması sonrasında resmi sonuçları yayınladı. Sonuçlara göre 5 parti, Bulgaristan Ulusal Meclisine girmeye hak kazandı.
Eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından geçtiğimiz ay kurulan İlerici Bulgaristan (PB) Partisi oyların yüzde 44,59'unu (1 milyon 444 bin 924 oy), eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) oyların yüzde 13,39'unu (433 bin 755 oy), Değişime Devam -Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu oyların yüzde 12,62'sini (408 bin 845), Bulgaristan'da yaşayan Türkleri temsil eden partilerden Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 7,12'sini (230 bin 693 oy) ve Rusya yanlısı Yeniden Doğuş (Vazrazhdane) Partisi oyların yüzde 4,26'sını (137 bin 940 oy) aldı. Seçimde 50 bin 732 seçmen ise, oy pusulalarında "Hiç kimseyi desteklemiyorum" seçeneğini işaretledi.
TÜRKİYE'DE HÖH KAZANDI
Eski Cumhurbaşkanı Radev liderliğindeki İlerlemeci Bulgaristan (PB) yurt dışı oylarında da ilk sırada yer aldı. Yurt dışı oylarında PB yüzde 38, PP-DB yüzde 22, HÖH yüzde 8,49 oranında oy aldı.
Türkiye'de kullanılan oylarda ise en çok oyu Bulgaristan Türklerini temsil eden partiler olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile yüzde 4 oranındaki seçim barajını aşamayan Hak ve Özgürlükler İttifakı (APS) aldı. Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları, yaklaşık yüzde 52 oranında HÖH ve yaklaşık yüzde 22 oranında APS lehine oy kullandı.
BEŞ SİYASİ PARTİ VE KOALİSYON MECLİSE GİRMEYE HAK KAZANDI
Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan sonuçlara göre, 240 sandalyeli Ulusal Meclis'te İlerici Bulgaristan 130, GERB 39, PP-DB 37, HÖH
21 ve Yeniden Doğuş Partisi 13 sandalye elde etti. Yüzde 4 seçim barajı uygulanan ülkede Bulgar Sosyalist Partisi, yakın tarihinde ilk defa meclis dışı kaldı.
Bu sonuçlarla Radev'in partisi, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde hükümeti kurmak için gerekli olan çoğunluğu elde ederek, 2021'den bu yana zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle siyasi krizlerin pençesinden kurtulamayan ülkede istikrar umudu doğurdu.