AB, RUSYA VE NATO'DAN MESAJLAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçim zaferi nedeniyle Rumen Radev'i tebrik ederek, Radev ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Sosyal medyadaki paylaşımında Von der Leyen, "Rumen Radev'i parlamento seçimlerindeki zaferi dolayısıyla tebrik ediyorum. Bulgaristan, Avrupa ailesinin gururlu bir üyesi ve ortak zorluklarımızla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bulgaristan ve Avrupa'nın refahı ve güvenliği için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise eski Cumhurbaşkanı Radev'i telefonla arayarak, seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Görüşmede Rutte, güvenlik alanında ortak çalışmaların sürdürülmesi ihtimalinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ittifak içindeki güçlü bağların korunmasının önemini vurguladı. Rutte, Radev'in seçilmesinin Bulgaristan'da siyasi istikrar için bir umut gördüğünü ifade ederek, istikrarın yalnız ülke açısından değil, bölgesel güvenlik dinamikleri açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Batı medyasının Bulgar lider Rumen Radev'i "Putin'in Truva atı" olarak tanımlamasına yorumunun ne olduğuna ilişkin soruya cevabında Moskova'nın Radev'in Rusya ile iletişim kurmaya hazır olduğunu ilan etmesine odaklandı. Peskov, Rusya'nın bu yaklaşımı özellikle Sofya ile iletişim kanallarının yeniden kurulması ve Bulgaristan ile Rusya arasındaki gerilimlerin ele alınması açısından "yapıcı" gördüğünü vurguladı.