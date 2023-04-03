Bulgaristan’da sandıktan koalisyon çıktı





BULGARİSTAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Bulgaristan'da 22 Haziran 2022'de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, geçtiğimiz sene 2 Ekim'de sandığa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan GERB'e hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev'in daha sonra görevi verdiği PP-DP ittifakı da hükümeti kuramazken, son olarak BSP de verilen görevi gerçekleştirememişti. Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3'ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca yeniden seçime gidilmesine karar vermişti.

Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021'de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.