Bulgaristan’da siyasi deprem: Cumhurbaşkanı Radev istifa edeceğini açıkladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

DHA

Cumhurbaşkanı Radev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacağını ilan etti.

"VATANIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE" VURGUSU

Radev, "Önümüzde vatanımızın geleceği için bir mücadele var ve ben bu mücadeleyi sizlerle birlikte, onurlu, ilham dolu ve taviz vermeyen sizlerle birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Yarın (bugün) Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı.

