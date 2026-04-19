Bulgaristan’da son 5 yılda 8’inci seçim: Kritik yarışı kim önde götürüyor?

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Bulgaristan'da 27 Ekim 2024'te yapılan son erken genel seçime katılım oranı yüzde 38'de kalmıştı. Son anketler, bu kez seçimlere katılımın yüzde 50-60 aralığında olabileceğini gösteriyor.

Parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi oluşumlar arasında Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB), Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Vızrajdane (Diriliş) partisi ve Bulgaristan Sosyalist Partisi bulunuyor.

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları, yüzde 4 olan seçim barajını en az 5 siyasi oluşumun aşabileceğini gösterdi.

İKİ ÖNDE GELEN ADAY OYLARINI KULLANDI

İlerici Bulgaristan Koalisyonu lideri Rumen Radev, genel seçimlerde oy kullanmak üzere başkent Sofya'daki "Makgahan" Otomotiv Lisesi'ne geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Radev, "Satın alınmış oyların etkisini ortadan kaldırmanın tek yolu, özgür oyların çoğunlukta olmasıdır." dedi.

Radev, koalisyonunun programlarını gerçekten benimseyen ve uygulamaya hazır olan bazı siyasi aktörlerle iş birliğine açık olduklarını ifade ederek, "HÖH ve GERB partisi ile çalışamayız." diye konuştu.

Bulgaristan üzerindeki her türlü dış etkiye karşı durduklarını vurgulayan Radev, "Biz, diğerlerinden farklı olarak, etnik bir parti değiliz. Partimizin her etnik kökenden insanlara açık olması tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

HÖH partisi lideri Delyan Peevski ise oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bugün ülkelerinin geleceğine ve nasıl bir devlet istediklerine karar verdiklerini belirterek, "halkın devleti" için oy kullandığını söyledi.