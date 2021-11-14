Giriş Tarihi: 15.11.2021

Bulgaristan’ın kararı ikinci tura kaldı

Yedi ayda üçüncü kez sandığa giden Bulgaristan’da ilk kez bir Türk aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. İki adayın ikinci tura kaldığı seçimde, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Karadayı, yüzde 9.8 oyla üçüncü sırayı aldı