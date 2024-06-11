Bulgaristan’da Türk partisi ikinci oldu

Bulgaristan'da Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), önceki gün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde ikinci sırada yer aldı. Eski Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) yüzde 24.8 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Türk partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 15.85 oyla ikinci sırada yer alırken, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı Değişime Devam - Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı yüzde 14.99 ile üçüncü, milliyetçi ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi yüzde 14.99 oy oranı ile dördüncü oldu.