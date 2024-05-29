Bulgaristan’da Türklere yönelik zulüm unutulmadı

Bulgaristan Türklerinin çeşitli baskılar sonucu Türkiye'ye zorunlu göç etmesinin üzerinden 35 yıl geçti. Bulgaristan'da 1944'te iktidara gelen komünist rejim, son dönemindeki kaçınılmaz çöküşünü hissedince milliyetçiliğe sarılıp "tek ulus-tek milliyet" oluşturma hayaliyle Türk ve Müslümanların etnik kimlik, din, dil ve kültür özgürlüğünü sınırlandırmaya çalıştı.Baskının en ağırı Türk ve Müslümanlara yapıldı. Asimilasyon kampanyası sırasında binlerce Türk ve Müslüman meydanlarda toplanıp protestolara katılırken askerlerin ateş açması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. 1991'de komünist diktatör Todor Jivkov ve bakanların da yer aldığı 5 kişinin sanık olduğu asimilasyon kampanyası davası açıldı. Aradan geçen yıllara rağmen davada ilerleme sağlanamadı.