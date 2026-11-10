Bulgaristan’da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 16 yaralı

Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre kazalar, salı sabahı Zimnitsa-Dragantsi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İlk kaza ihbarı saat 07.10 sıralarında Burgaz yönünde, otoyolun 289'uncu kilometresinden geldi. Dakikalar sonra Sofya yönünde de ikinci zincirleme kaza yaşandı.

DÖRT BÖLGEDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazaların ardından Yambol, Sliven, Burgaz ve Stara Zagora bölgelerinden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bulgaristan'ın acil durum uyarı sistemi BG-Alert de devreye sokuldu. Araçlarda sıkışan yaralılara ulaşılması için askerî ekiplerden destek istendi.