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Bulgaristan'da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 16 yaralı

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Trakya Otoyolu’nda onlarca aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Otoyolun her iki yönünde meydana gelen kazaların ardından geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.

Bulgaristan’da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10’dan fazla ölü, 16 yaralı
Ali Can ZERAY
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Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre kazalar, salı sabahı Zimnitsa-Dragantsi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İlk kaza ihbarı saat 07.10 sıralarında Burgaz yönünde, otoyolun 289'uncu kilometresinden geldi. Dakikalar sonra Sofya yönünde de ikinci zincirleme kaza yaşandı.

Sliven Valisi Mihail Kasherov, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bulgaristan'da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 16 yaralı

DÖRT BÖLGEDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazaların ardından Yambol, Sliven, Burgaz ve Stara Zagora bölgelerinden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bulgaristan'ın acil durum uyarı sistemi BG-Alert de devreye sokuldu. Araçlarda sıkışan yaralılara ulaşılması için askerî ekiplerden destek istendi.

Bulgaristan'da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 16 yaralı

ASKERİ UÇAK HAZIR BEKLETİLDİ

Burgaz Havalimanı'na indirilen Spartan tipi askerî nakliye uçağının, ihtiyaç duyulması halinde ağır yaralıları Filibe ve Sofya'daki hastanelere nakletmek üzere hazır bekletildiği bildirildi.

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Bulgaristan'da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 16 yaralı

YOĞUN SİS VE ISLAK ZEMİN

İlk değerlendirmelerde kazaların yaşandığı sırada bölgede yoğun sis ve ıslak yol koşullarının etkili olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Görüş mesafesindeki ciddi düşüşün kazalara neden olmuş olabileceği belirtilirken, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği kaydedildi.

Bulgaristan'da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 16 yaralı

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazalar nedeniyle Trakya Otoyolu'nun Zimnitsa ile Kabile kavşakları arasındaki bölümü her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.

Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BULGARİSTAN #ZİNCİRLEME KAZA

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