Bulgaristan'da zincirleme kaza: Onlarca araç birbirine girdi! 10'dan fazla ölü, 16 yaralı
Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Trakya Otoyolu’nda onlarca aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Otoyolun her iki yönünde meydana gelen kazaların ardından geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.
Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre kazalar, salı sabahı Zimnitsa-Dragantsi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İlk kaza ihbarı saat 07.10 sıralarında Burgaz yönünde, otoyolun 289'uncu kilometresinden geldi. Dakikalar sonra Sofya yönünde de ikinci zincirleme kaza yaşandı.
Sliven Valisi Mihail Kasherov, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.
DÖRT BÖLGEDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazaların ardından Yambol, Sliven, Burgaz ve Stara Zagora bölgelerinden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Bulgaristan'ın acil durum uyarı sistemi BG-Alert de devreye sokuldu. Araçlarda sıkışan yaralılara ulaşılması için askerî ekiplerden destek istendi.
ASKERİ UÇAK HAZIR BEKLETİLDİ
Burgaz Havalimanı'na indirilen Spartan tipi askerî nakliye uçağının, ihtiyaç duyulması halinde ağır yaralıları Filibe ve Sofya'daki hastanelere nakletmek üzere hazır bekletildiği bildirildi.