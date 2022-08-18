Bulgaristan’daki yangın sınırda

Avrupa'da haftalardır devam eden yangınlar Türkiye sınırına kadar geldi. Bulgaristan'da başlayan orman yangını, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü'nde felaketin büyüklüğü gözler önüne serildi. Bir haftadır süren yangın arada Tunca Nehri'nin olması nedeniyle Türk tarafına sıçramadı.İspanya, Portekiz, Fransa gibi ülkelerde de yangınlarla mücadele sürüyor. İspanya'nın Valencia bölgesinde devam eden orman yangını alanından geçen trende kapıları açan bir grubun en az 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Bölgede son 10 yılın en büyük yangınını söndürmek için 26 uçak ve helikopter destek veriyor. İspanya'da 200 bin hektardan fazla alan kül oldu. Portekiz'in Serra da Estrela adlı dağlık bölgesin de önceki haftadan bu yana devam eden yangınlar 17 bin hektarlık alanı kül etti.