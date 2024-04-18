Bulut tohumu tartışması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görülen son 75 yılın en şiddetli yağışlarının etkileri sürüyor. Askıya alınan hava trafiği kademeli olarak normale dönmeye başladı. Ülkede 24 saat içinde yaklaşık 1.5 yıllık yağmur yağmasının nedenleri tartışılıyor. Sosyal ağlarda en çok öne çıkan detay ise bulut tohumlama yöntemi oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, söz konusu spekülasyonları değerlendiren bir haber yayınladı. İşte haberde öne çıkan detaylar:İklim değişikliğinin ne kadar büyük bir rol oynadığını tam olarak ölçmek şu an için pek mümkün değil.Daha sıcak hava daha fazla nem tutabilir, bu da yağmurun yoğunluğunu artırabilir.Kısa süre önce yapılan bir araştırmaya göre, dünya ısınmaya devam ettikçe BAE'nin büyük bölümünde yıllık yağış miktarı da yüzyılın sonuna kadar yaklaşık yüzde 30 oranında artabilir.Peki bulut tohumlama yöntemi neden olmuş olabilir mi?Bulut tohumlama, mevcut bulutlara gümüş iyodid denen bir madde serpiştirilmesiyle yağmuru tetiklemeye ve sonucunda da daha fazla yağmur üretmeye yardımcı olan bir teknik.Uçaklarla yapılabilen bu teknik onlarca yıldır kullanılıyor ve BAE de son yıllarda su sıkıntısını gidermek için bu tekniği kullandı.BAE'de sellerden iki gün önce tohumlama yapıldığı konuşuluyor.Ancak uzmanlar bunun fırtına üzerinde en iyi ihtimalle küçük bir etkisi olacağını ve bulut tohumlamaya odaklanmanın "yanıltıcı" olduğunu söylüyor.