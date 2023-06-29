Bundan sonra İsveç düşünsün!

NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te bir nefret suçuna daha imza atıldı. İsveç Yüksek Mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakılmasını engelleyen uygulamanın hak ihlali olduğu gerekçesiyle skandal bir karar verdi. Karar sonrası Stockholm Camii önünde Irak asıllı Salwan Momika isimli provokatör, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına aldıktan sonra yaktı. Kurban bayramının ilk günü organize edilen aşağılık eylem için 200 civarında eylemci toplandı.
İsveç yönetimi eylemi engellemeye ilişkin çabalarını dakika dakika Ankara ile paylaştı. İsveç makamları yargı kararı nedeniyle emniyet güçlerinin eylemi fiilen durdurmasının mümkün olmadığını, yargı kararına karşı işlem yapamadıkları için "idari tedbir" almaya çalışacaklarını belirtti. Buna göre, eylemin yapılacağı bölgede ve hassas noktalarda ateş yakılması yüksek yangın riski içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. İsveç makamları eylemi bu yolla engellenmeyi denedi ve sadece basın açıklamasıyla yetinilmesini teşvik ettiğini izaha çalıştı. Buna karşın şarlatanlara sözünü geçiremedi.
Ankara, bu tür tahrikkâr eylemlere müsaade edilmesinin ilişkilere verdiği zararı bir kez daha vurguladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in talebiyle Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç'in NATO üyeliğinin değerlendirileceği 6 Temmuz'daki üçlü toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
SAMİMİYET TESTİNİ GEÇEMEDİLER
Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirmesi beklenen İsveç'te bu yıl Ocak ayında yaşanan ve ilişkileri sabote eden iki eylem sonrası Türkiye İsveç'le yürütülen görüşmeleri süresiz olarak askıya almıştı. Terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini Stockholm Belediyesi önünde asmasına ve Rasmus Paludan isimli şarlatanın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına müdahale edilmemesi Ankara'dan sert tepki almıştı. Stockholm yönetimi bu tür eylemlerin engellenmesi için yasal altyapılarının olmadığını belirterek bu ay yürürlüğe giren terörle mücadele yasasına işaret etmişti. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından İsveç'te yaşananlar bir "samimiyet testi" olarak nitelendiriliyor. Bu arada Kuran'ı Kerim'i hedef alan alçak provokatör hakkında nefret söylemi soruşturması açıldığı öğrenildi.
ANKARA ALÇAKÇA EYLEMİ LANETLEDİ
İsveç'teki alçak eyleme Ankara sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Hem polisin gözetimi
temin edilmiş hem de yüksek
yargının kararıyla da bu
menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel
saldırının önü açılmıştır. Bunu
kabul etmek mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Kutsal Kitabımız bu alçak
eylemlerden dolayı değerinden en
küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek
olanlar bu provokasyonları yapanlar ve
bunlara seyirci kalanlardır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
Aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
: Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi inancımıza yapılan açık bir saldırıdır.
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç
: Fikir ve ifade özgürlüğü
kisvesi altında yapılan bu tür
İslamofobik aşağılık eylemler
asla kabul edilemez. Bunlara
müsaade eden tüm kişi ve
kurumları kınıyorum.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Bu lanetli eylemlere karşı her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Bu eylem, bu mübarek
günde dinimizi hedef alan provokatif
terör eylemidir.