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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Bundan sonra İsveç düşünsün!

Türkiye’den NATO vizesi almak için yalvaran İsveç’te aşağılık bir provokasyona daha imza atıldı. Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim ayaklar altına alınıp yakıldı.H em de Kurban Bayramı’nın ilk gününde. Ankara, eyleme sert tepki gösterdi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Bundan sonra İsveç düşünsün!
NATO'ya üye olabilmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te bir nefret suçuna daha imza atıldı. İsveç Yüksek Mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakılmasını engelleyen uygulamanın hak ihlali olduğu gerekçesiyle skandal bir karar verdi. Karar sonrası Stockholm Camii önünde Irak asıllı Salwan Momika isimli provokatör, polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına aldıktan sonra yaktı. Kurban bayramının ilk günü organize edilen aşağılık eylem için 200 civarında eylemci toplandı.
İsveç yönetimi eylemi engellemeye ilişkin çabalarını dakika dakika Ankara ile paylaştı. İsveç makamları yargı kararı nedeniyle emniyet güçlerinin eylemi fiilen durdurmasının mümkün olmadığını, yargı kararına karşı işlem yapamadıkları için "idari tedbir" almaya çalışacaklarını belirtti. Buna göre, eylemin yapılacağı bölgede ve hassas noktalarda ateş yakılması yüksek yangın riski içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. İsveç makamları eylemi bu yolla engellenmeyi denedi ve sadece basın açıklamasıyla yetinilmesini teşvik ettiğini izaha çalıştı. Buna karşın şarlatanlara sözünü geçiremedi.
Ankara, bu tür tahrikkâr eylemlere müsaade edilmesinin ilişkilere verdiği zararı bir kez daha vurguladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in talebiyle Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesi Brüksel'de İsveç'in NATO üyeliğinin değerlendirileceği 6 Temmuz'daki üçlü toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

SAMİMİYET TESTİNİ GEÇEMEDİLER
Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirmesi beklenen İsveç'te bu yıl Ocak ayında yaşanan ve ilişkileri sabote eden iki eylem sonrası Türkiye İsveç'le yürütülen görüşmeleri süresiz olarak askıya almıştı. Terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini Stockholm Belediyesi önünde asmasına ve Rasmus Paludan isimli şarlatanın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına müdahale edilmemesi Ankara'dan sert tepki almıştı. Stockholm yönetimi bu tür eylemlerin engellenmesi için yasal altyapılarının olmadığını belirterek bu ay yürürlüğe giren terörle mücadele yasasına işaret etmişti. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından İsveç'te yaşananlar bir "samimiyet testi" olarak nitelendiriliyor. Bu arada Kuran'ı Kerim'i hedef alan alçak provokatör hakkında nefret söylemi soruşturması açıldığı öğrenildi.

ANKARA ALÇAKÇA EYLEMİ LANETLEDİ
İsveç'teki alçak eyleme Ankara sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi inancımıza yapılan açık bir saldırıdır.
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu lanetli eylemlere karşı her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan provokatif terör eylemidir.

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Bundan sonra İsveç düşünsün!
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