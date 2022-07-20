Bunu da gördük! Yağmur yağsın diye 2 kurbağayı evlendirdiler

KURAKLIĞA ÇÖZÜM

Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlilerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintliler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.

Hindistan’da yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı | Video