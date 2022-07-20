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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:32 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:52

Bunu da gördük! Yağmur yağsın diye 2 kurbağayı evlendirdiler

İHA
Bunu da gördük! Yağmur yağsın diye 2 kurbağayı evlendirdiler

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Uttar Pradeş'te kuraklıkla mücadele etmeye çalışan kent sakinleri, yağış getireceğine inandığı gerekçesiyle 2 kurbağayı evlendirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde 2 kurbağa için evlilik töreni düzenlendi. Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi.

KURAKLIĞA ÇÖZÜM

Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlilerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintliler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.

Hindistan’da yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı | Video

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Bunu da gördük! Yağmur yağsın diye 2 kurbağayı evlendirdiler
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