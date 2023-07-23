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Giriş Tarihi: 23.7.2023

Bunun bir de ağustosu var

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Bunun bir de ağustosu var
Dünya, sıcak hava dalgasının etkisi altında rekor sıcaklıklarla kavruluyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) yapılan açıklamada ise ağustos ayına dikkat çekildi. WMO uzmanlarından John Nairn, sıcak hava dalgalarının ağustos ayı boyunca dünyanın büyük kısmında etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Voice of America'nın haberine göre Nairn, iklim değişikliğinin gittikçe daha sık görüleceğini ve mevsimlere yayılacağını belirterek, "Küresel sıcaklıkların arttığını, bunun da sıcak hava dalgalarının yoğunluğunun ve sıklığının artmasına katkı sağladığını görüyoruz" diye konuştu. Günlerdir aşırı sıcaklarla mücadele eden Yunanistan'da 'en sıcak gün' rekorunun yanı sıra dün yeni bir rekorun daha kırıldığı açıklandı. Ülkede 39 derecenin üzerindeki sıcakların 17 gündür devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun ülke tarihinde en uzun soluklu sıcak günler rekoru olduğunu belirtti. 1987'de 11 gün boyunca sıcaklık 39 derecenin altına düşmemişti.
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Bunun bir de ağustosu var
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