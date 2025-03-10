Bureyc Mülteci Kampı’na İHA saldırısı: 3 ölü

Saldırı, bölge halkı arasında büyük endişeye yol açarken, bu olaydan kısa süre önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail'e ait İHA'lar, Bureyc Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ihlallerine çeşitli şekillerde devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın, 48 bin 467 Filistinli öldü, 111 bin 913 kişi yaralandı.