Burkina Faso’da kaçırılan 62 kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı

Burkina Faso Devlet televizyonu RTB'nin haberinde, ülkenin güneyindeki Arbinda kasabasına bağlı 2 köyden 12-13 Ocak'ta teröristlerce kaçırılan 62 kadın ve kız çocuğuna ulaşıldığı duyuruldu.

Haberde, kaçırılanlar arasında yeni doğan bebeklerin de bulunduğu, kadınlardan 39'unun ise 18 yaş altında olduğu kaydedildi.

Serbest kalan kadın ve kız çocuklarının başkent Vagadugu'ya götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Arbinda kasabasında 12-13 Ocak'ta en az 50 kadının ormana meyve ve yabani ot toplamaya gittiği sırada silahlı teröristlerce kaçırıldığı duyurulmuştu.

Daha sonra kaçırılan kadınların sayısının 62 olduğu belirtilmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.