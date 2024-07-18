Burkina Faso’daki FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı üç kampüs, Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıldönümünde Burkina Faso'daki FETÖ iltisaklı üç kampüsün vakfa devri yapıldı. Okullarda Türkçe derslerinin de başlayacağı belirtildi. Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, vakfın bugün itibarıyla 54 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumu ile 53 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini, Burkina Faso ile 23 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını açıkladı. Burkina Faso'daki FETÖ okulları, başkent Vagadugu ve ülkenin "ekonomik başkenti" Bobo-Dioulasso'da bulunuyordu. Bu adımla, FETÖ'nün eğitim alanındaki etkisinin sona erdirilmesi sağlanarak iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmış olacak.