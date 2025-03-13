Bursa’da ormanlık alanda korkutan yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi mevkiindeki ormandaki çalılık alanda çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 50 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.