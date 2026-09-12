Bursa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardında taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tepit edilen 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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