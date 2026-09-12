Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, park halindeki traktöre çarptı.Yaralılardan 8’i tedavilerinin ardında taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tepit edilen 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı
İHA

Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün yol kenarına park edip, simit almak için fırına gittiği traktöre, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı.

Bursa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. İşçilerden bazılarının, çarpmanın şiddetiyle minibüsün açılan kapısından kaldırıma savrularak yaralandığı öğrenildi.

Bursa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

Kamera kaydında, minibüsün hızla çarptığı traktörün havalandığı görüldü. Sesle birlikte fırından koşarak çıkan traktör sürücüsü ile çevredeki esnafın panik anları da görüntülere yansıdı.

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Bursa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardında taburcu edilirken, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar tepit edilen 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#BURSA

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