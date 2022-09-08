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Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:07

Burundi'nin yeni başbakanı Gervais Ndirakobuca oldu

AA
Burundi’nin yeni başbakanı Gervais Ndirakobuca oldu

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından görevden aldığı Başbakan Alain Guillaume Bunyoni'nin yerine Gervais Ndirakobuca'yı atadı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin kararnameyle İçişleri, Kamu Güvenliği ve Toplumsal Kalkınma Bakanı görevinde bulunan Gervais Ndirakobuca'yı başbakan olarak atadığı bildirildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin insanlığa karşı suç işlediği için hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alan eski Başbakan Bunyoni, darbe hazırlığı içerisinde olduğu iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Ndayishimiye tarafından dün görevden alınmıştı.

Burundi'de başbakanlık makamı 2018'de kabul edilen yeni anayasa ile oluşturulmuştu.

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Burundi'nin yeni başbakanı Gervais Ndirakobuca oldu
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