Burundi’ye 150 milyon dolarlık destek paketi

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Burundi'ye ekonomik kalkınması için yeni bir destek paketi sağlandığı belirtildi. Açıklamaya göre, 150 milyon dolar büyüklüğe sahip sosyal koruma destek paketi, ülkedeki "son derece savunmasız" kişilere destek olmayı amaçlıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNİN KALKINDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Destek paketiyle, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Burundi'de yeni istihdam alanlarının sağlanması hedefleniyor. Verilen destekle ayrıca ülke ekonomisinin kalkındırılması ve fakirliğin azaltılması öngörülüyor.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de nüfusun yüzde 80'i tarım sektöründe istihdam ediliyor. Dünya Bankası, geçen yıl 4 Mayıs'ta sağlık sektörünü iyileştirmek amacıyla Burundi'ye 54 milyon dolar destek vermişti.