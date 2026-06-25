Bütün kent çiftlikten kaçan zürafayı arıyor
ABD'nin Texas eyaletindeki San Antonio kentinde, yaklaşık 10 gün önce bir çiftlikten kaçan "Gracie" adlı zürafayı bulmak için çalışma başlatıldı. Cedar Hollow Çiftliği'nin yöneticisi Vick Jones, 3-4 yaşlarındaki zürafanın diğer hemcinslerinin genellikle gitmediği bir yamaçta beslendikten sonra çitsiz alandan geçerek çiftliği terk ettiğini belirtti. Zürafa, en son San Antonio'nun yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısındaki Leakey bölgesinde bir av kamerası tarafından görüntülendi. Bölge halkının da katıldığı arama çalışmaları sürüyor.