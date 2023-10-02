Büyük gün geldi! Trump hapse girecek mi? Bu sözlerle duyurdu…

New York Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Trump ve adına çalışan yöneticilerin yıllık finansal durumları hakkında yalan söyleyerek uygun kredi ve düşük sigorta primi elde ettiği belirtilmişti.

Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yargıcın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesine 18 milyon dolar değer biçtiğini ancak malikanenin gerçek değerinin bunun 50 ila 100 katı üzerinde olduğunu söyledi. Mal varlıklarına biçilen değeri seçime müdahale amacıyla yapılan bir "sahtekarlık" olarak nitelendiren Trump, "Pazartesi sabahı mahkemede görüşürüz" dedi.

250 MİLYON DOLARLIK PARA CEZASI

New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.