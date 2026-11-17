Büyük Kanyon yakınlarında uçak faciası: 3 ölü
ABD’nin Arizona eyaletinde kaybolan küçük uçak, Büyük Kanyon Ulusal Parkı yakınlarında enkaz halindeyken bulundu. Piper Comanche tipi uçaktaki üç kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan Büyük Kanyon yakınlarında küçük uçak düştü.
ABD Ulusal Park Servisinden yapılan yazılı açıklamada yetkililerin, 3 kişiyi taşıyan "Piper Comanche" tipi bir uçağın kaybolduğuna ilişkin ihbar aldığı belirtildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu yerel saatle 10.15 sularında Büyük Kanyon Ulusal Parkı yakınlarında uçağın enkazının bulunduğu ifade edildi.
Kazada uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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