Büyük kıyımın ön hazırlığı

Terör devleti İsrail yine bir savaş suçu işledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail bir kez daha doğrudan gazetecileri hedef aldı. İsrail, Şifa Hastanesi yakınlarındaki basın çadırını bombaladı. Soykırımı dünyaya duyuran 28 yaşındaki Filistinli gazeteci Enes Cemal eş-Şerif ile birlikte 6 gazeteci yaşamını yitirdi. Çok sayıda gazeteci de yaralandı. Gazze Şeridi'nin yüzde 88'ini işgal altında tutan İsrail, önümüzdeki günlerde Gazze şehrini de işgal edecek. Katil İsrail yönetimi, gazetecileri bu işgal öncesinde tamamen susturmak için bu katliamı yaptı. Şerif ölümünden dakikalar önce sosyal medya platformu X'te, İsrail ordusunun son iki saattir Gazze Şehri'ni yoğun bir şekilde bombaladığını yazmıştı.

'BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR'

Hamas, gazetecilerin öldürülmesini "Büyük katliamın ön hazırlığı" olarak nitelendirdi.

BBC'ye konuşan Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Genel Müdürü Jodie Ginsberg, Gazze içerisinden haber verebilen gazetecilerin suikasta uğramasının bir savaş suçu olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in bölgeden herhangi bir görüntü ya da ses kaydı yayınlanmadan Gazze'de katliam gerçekleştirmeye hazırlandığını belirtti.

Öldürülen Şerif'i "Gazze'nin en cesur gazetecilerinden biri" olarak niteleyen Katar merkezli El Cezire, saldırıyı "Gazze'nin işgali öncesinde sesleri susturmaya yönelik çaresiz bir girişim" olarak nitelendirdi.

UNUTULMAYACAKSINIZ

Enes Cemal eş-Şerif, İbrahim Zaher, Mümin Aluyye, Muhammed Nufel, Muhammed Halidi ve Muhammed Kureyka... İsrail'in katlettiği gazeteciler son nefeslerine kadar görevlerini yapmaya devam etti.

KATİL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

İşgalci İsrail ordusu açıklama yaparak saldırıda Enes eş-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

'ÖZGÜRLÜKÇÜ' BATI SESSİZ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 238'e yükseldiği belirtildi. Gazetecilerin öldürülmesi 1992'den bu yana kayıt altına alınıyor. Gazze soykırımı şu ana kadar en çok gazetecinin öldürüldüğü yer oldu. "Basına özgürlük" söylemi altında birçok ülkedeki gelişmelere ses çıkaran ABD ve Avrupalı ülkeler ise Gazze'deki gazeteci katliamına sessiz kalıyor.

'KATLİAMLARI ÖRTBAS ETME PLANININ PARÇASI'

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite, SABAH'a özel açıklama yaptı. Sevabite, "Bu saldırı kasıtlı ve planlı bir şekilde gerçekleşti. Saldırıda birçok gazeteci meslektaşımız da yaralandı. İsrail'in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturup soykırımın izlerini silmeyi amaçlayan bir savaş suçudur. Bunlar, İsrail'in Gazze'deki vahşi katliamlarını örtbas etme planının bir parçası. Dünyadaki tüm basın ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yapıyoruz. Filistinli medya kurumlarına tam koruma sağlayın. İşgal liderlerinin basın özgürlüğüne karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesini sağlayın" dedi. Semih KARA / SABAH

VASİYETİ AÇIKLANDI: FİLİSTİN'İ SİZE EMANET EDİYORUM

Filistinli gazeteci Enes Cemal eş-Şerif'in vasiyeti açıklandı: "Acıyı her detayıyla yaşadım, acıyı ve kaybı defalarca tattım, buna rağmen gerçeği çarpıtmadan ve saptırmadan olduğu gibi aktarmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim Filistin'i size emanet ediyorum. Müslümanların tacındaki mücevher, dünyadaki her özgür insanın kalbinin atışı olan Filistin'i..."

META SANSÜRLEMİŞTİ İSRAİL ÖLDÜRDÜ

Gazeteci Enes Cemal eşŞerif, Al Jazeera'nin en tanınan yüzlerindendi. 2024 yılında Son Dakika Haber Fotoğrafçılığı kategorisinde Pulitzer Ödülü kazanan Reuters ekibinde yer almıştı. Instagram ve Facebook'un sahibi META geçen yılın sonunda Şerif'in 1 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabını askıya almıştı. Şerif'in X hesabının ise yarım milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

NETANYAHU AYLARDIR HEDEF GÖSTERİYORDU

Gazze Şeridi'nde iki yıldır devam eden İsrail soykırımını dünyaya duyuran önemli seslerden biri olan Filistinli gazeteci Enes Cemal eşŞerif, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun saha muhabiriydi. Şerif, Gazze'deki medya ablukasını kıran, açlık ve İsrail katliamlarını dünyaya duyuran nadir seslerdendi. Ancak bu cesur haber dili, İsrail ordusunu rahatsız etti, kendisine yönelik defalarca kışkırtma kampanyası başlatıldı. Basın özgürlüğü örgütleri ve bir BM yetkilisi, Şerif'in hayatının tehlikede olduğu yönünde yakın zamanda uyarıda bulunmuştu. Evli olan Şerif'in iki çocuğu var.

5 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 101'i çocuk 222'ye çıktı.