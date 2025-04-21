Büyük Okyanus’ta gerilim: Çin ve Filipinler karşı karşıya geldi

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Çin Denizi'nin bulunduğu bölgeden sorumlu Güney Cephe Komutanlığı, dün, bölgeye "yasa dışı" şekilde giren bir Filipinler savaş gemisinin uzaklaştırıldığını bildirdi.

Komutanlık Sözcüsü Albay Cao Cıvey, bir Jacinto sınıfı devriye gemisi olan "BRP Apolinario Mabini"nin Çin'e ait sulara izinsiz girdiğini, komutanlığa bağlı birliklerin yasalara uygun olarak gemiyi tespit ve takip ettiğini ve uyararak bölgeden çıkardığını belirtti.

Filipinler'e ihlal ve provokasyonlarına son verme çağrısı yapan Sözcü Cao, aksi halde sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu.

Filipinler Donanma Sözcüsü Tuğamiral Roy Vincent Trinidad da buna yanıt olarak bölgedeki egemenlik iddiasını yineleyerek, Filipin güçlerinin kendi deniz bölgelerinde her gemiye meydan okuma hakkı olduğunu ifade etti.