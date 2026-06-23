Büyük Türk Dil Modeli vizyonu devrede
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi'nin 19. Toplantısı'nda Türk dünyasının dijital geleceği, yapay zekâ çağında Türk dillerinin korunması ve "Büyük Türk Dil Modeli"nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Toplantı, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlendi. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki toplantıya Kazakistan'dan İkram Adırbek, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kırgızistan'dan Apas Cumagulov, Özbekistan'dan Sadıkcan Turdiyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Oktay Öksüzoğlu katıldı.