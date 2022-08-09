Buzullar eridi zenginler hazine avına çıktı

Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla erimesi dünyanın en zengin insanlarını harekete geçirdi. Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi isimlerin de bulunduğu bir grup multi milyarder, yeşil enerji geçişini güçlendirebilecek kritik madenleri bulmak için yatırım yapmaya başladı. Grup, buzulların eridiği uçsuz bucaksız bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli şirketlere fon sağlıyor.Elektrikli dönüşümle yıldızı parlayan nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, bölgenin dünyadaki birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu belirtti. Gömülü hazineyi bulmak için 30 jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor. Ekipler, yeraltının elektromanyetik alanını ölçmek ve haritalamak için çalışmalar yürütüyor. Gelecek yaza kadar tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için ise yapay zekâ kullanılıyor. Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard ise bu kritik minerallerin iklim krizinin sunduğu zorlukların üstesinden gelmek için çözüm sağlayacağını dile getirdi. Bilim insanları, Grönland'daki buzulların 20 ila 30 yıl içinde yok olmasını bekliyor.