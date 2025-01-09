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Giriş Tarihi: 9.1.2025 16:44

Çad Başkanlık Sarayı saldırısına Rusya’dan kınama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın başkenti Encemine'de Başkanlık Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

AA
Çad Başkanlık Sarayı saldırısına Rusya’dan kınama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çad'daki Başkanlık Sarayı'na dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının "terör eylemi" olduğu belirtilen açıklamada, "Moskova, Çad'ın meşru yönetimine yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

NELER OLMUŞTU?

Encemine'de bulunan Başkanlık Sarayı'na dün akşam silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sonucunda, başkanlık muhafızları ile sarayı hedef alan silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Saldırıda 1 hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği, saldırganlardan 18'inin ölü, 9'unun yaralı ele geçirildiği bildirilmişti.

Çad hükümeti, saldırıyı "darbe teşebbüsü" olarak değerlendirmişti. Saldırıyı, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği iddia ediliyor.

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Çad Başkanlık Sarayı saldırısına Rusya’dan kınama geldi
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