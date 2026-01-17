Çad sınırında kanlı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti

Açıklamada, Sudan'daki çatışmanın farklı taraflarının Çad sınırlarını ihlal etmesinin ilk kez yaşanmadığına dikkat çekilerek, bu tür saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Çad Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan 'daki çatışmanın taraflarından HDK'ye mensup silahlı grupların yasa dışı şekilde Çad sınırını aşarak ülkenin doğusunda silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda savunma ve güvenlik güçleri ile sivillerin hedef alındığı ifade edildi.

7 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırı sonucunda 7 Çadlı askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı ve maddi varlıklarda ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı belirtildi.

ÇAD'DAN SERT KINAMA VE TARAFSIZLIK MESAJI

"Hükümet, çatışan taraflarca gerçekleştirilen bu kasıtlı sızmaları en güçlü ifadelerle kınamaktadır" denilen açıklamada, Sudan krizinin başlangıcından bu yana Çad'ın bölgesel barış ve istikrara bağlı kaldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde Çad'ın "katı tarafsızlık" politikasını sürdürdüğü ifade edildi.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı öne sürülmüştü.