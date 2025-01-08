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Giriş Tarihi: 8.1.2025 23:38 Son Güncelleme: 8.1.2025 23:52

Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri!

Son dakika haberleri... Orta Afrika ülkesi Çad’da, başkent Encemine’deki başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri duyuluyor.

AA
Çad’da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri!

Çad'ın başkenti Encemine'deki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, silahlı kişilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'nın içine saldırdığını ifade etti. Yerel kaynaklar, Devlet Başkanlığı Sarayı'na giden tüm yollar kapatıldığını belirterek, başkent sokaklarında askeri araçların görüldüğünü aktardı. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun Nisan 2021'de cephede hayatını kaybetmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno, parlamentoyu feshederek, bir askeri geçiş konseyi kurmuştu. İtno, 6 Mayıs 2024'te yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak devlet başkanı seçilmişti.

Çad'da 29 Aralık 2024'te yaklaşık 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitmişti.

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Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri!
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