Çad’da şiddetli rüzgar felaketi getirdi: Yolcu teknesi alabora oldu! 11 ölü

Çad’ın güneybatısındaki Chari Nehri’nde seyreden yolcu teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Kazada çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi hayatını kaybetti.

Çad’da şiddetli rüzgar felaketi getirdi: Yolcu teknesi alabora oldu! 11 ölü
AA

Çad basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Chari-Baguirmi vilayetinde bulunan Chari Nehri'nde seyreden yolcu teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Kazada, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çad'da özellikle yağışlı mevsimde, aşırı yükleme, olumsuz hava koşulları ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle nehir ulaşımında ölümlü tekne kazaları sık yaşanıyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

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