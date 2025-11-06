Çad’da su kuyusu anlaşmazlığı: 33 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Hadjer Lamis bölgesinde 4 Kasım'da çiftçilikle geçinen Kouka topluluğu ile hayvancılıkla uğraşan Gorane topluluğu arasında su kuyusu kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın şiddetli silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 33 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

ASKER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çatışmaların başlamasının ardından askeri birlikler bölgeye gönderildi. Ayrıca bazı bakanlar ve yerel yöneticiler de olay yerine gitti.

Çad'da özellikle kırsal bölgelerde arazi, otlak, hayvan geçiş yolları ve su kaynaklarına erişim gibi nedenlerle farklı topluluklar arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor ve bu tür anlaşmazlıklar zaman zaman ölümcül toplu çatışmalara dönüşüyor.