Çad’dan Macron’a sert tepki: Saygı göstermeyi öğrenmeli

Çad ordusunun, Fransız desteği olmadan, halkın cesareti ve mütevazı kaynaklarla inşa edildiğinin altını çizen Koulamallah, Fransa'nın Çad ordusuna anlamlı destek sunmadığını, 60 yıllık varlığı boyunca katkılarının genellikle kendi stratejik çıkarlarıyla sınırlı kaldığını ve Çad halkının kalkınması için kalıcı etki yaratmadığını sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı konuşmada, "Bazı Afrikalı liderler, Sahel'de terörle mücadeleye yönelik Fransa'nın çabalarına teşekkür etmeyi unuttu. Halklarına bunu söyleme cesareti gösteremeyen tüm Afrikalı liderler için söylüyorum; Fransız ordusu bu bölgede konuşlanmasaydı, bugün hiçbirinin ülkesi egemen bir devlet olarak var olamazdı" ifadelerini kullanmıştı.