Çadır kent katliamı

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Hedefte birçok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu çadır kent vardı. Kuveyt Sahra Hastanesi sağlık görevlileri, İsrail uçaklarının Han Yunus'un batısında yerlerinden edilmiş insanların çadırlarını vurması sonucu ikisi çocuk ve ikisi kadın 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. En az 32 yaralının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırılarda Gazze'nin kıyı bölgesi El-Mevasi vuruldu. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği ileri sürülen açıklamada, hava saldırısında bir Hamas mensubunun hedef alındığı iddia edildi.

ATEŞKESTEN BERİ 366 ŞEHİT

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerini havadan ve topçu atışlarıyla hedef aldı, binaları havaya uçurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 366'ya yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 366 kişinin öldüğü, 938 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 619 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

ÇÜRÜMEYE TERK ETTİLER

ABD merkezli CNN kanalı tarafından yürütülen bir araştırma ise İsrail ordusunun sınır geçişi yakınlarında öldürdüğü bazı Filistinlilerin cesetlerini buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömdüğünü, diğerlerini ise açık alanda çürümeye terk ettiğini ortaya çıkardı. Öte yandan DSÖ'ye göre Gazze'de hâlâ 16 bin 500 hasta tahliye edilmeyi bekliyor.

GAZZE'DE HAYAT 20 YIL GERİYE GİTTİ

BİRLEŞMİŞ Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından açıklanan rapora göre İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaşam 20 yıl geriye gitti. UNRWA, yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısını yeniledi. Ajans, İsrail'in dokuz aydır yardım malzemelerinin doğrudan girişine izin vermediğini hatırlattı.