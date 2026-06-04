Çadır kentlere ölüm yağıyor

Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyurmaya devam eden SABAH, bölgeden isimlerle konuşmayı sürdürüyor. İsrail saldırılarında zarar gören Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan Salah er-Rantisi, Gazze'deki son durumu anlattı. Ateşkese rağmen siyonist İsrail'in sivillerin sığındığı çadırları dahi hedef aldığını belirten Rantisi, "İsrail, son günlerde saldırılarını yine artırdı. Siyonistler ateşkese rağmen çocukların kaldığı çadırları bile bombalıyor. İnsanlar açlık, susuzluk ve bombardıman arasında yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

HER GÜN KATLİAM

Gazze'nin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini ve yakıtın, elektriğin, temiz suyun ve ilacın yok denecek kadar az olduğunu anlatan Filistinli doktor, "Halkın büyük bölümü yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Her gün yeni yaralılar geliyor, her gün çocukların ve kadınların ölüm haberlerini alıyoruz. Güvenli diyebileceğimiz hiçbir yer kalmadı" diye konuştu.

KÜÇÜK ALANA KISTIRILDIK

Şartların her geçen gün ağırlaştığını söyleyen Salah er-Rantisi, "Şu anda insanların bulunduğu alan Gazze'nin yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Halkın büyük bölümünün işi yok. Çalışan memurlar bile maaşlarının ancak yarısını alabiliyor" dedi. Temel ihtiyaçlara ulaşmanın zorlaştığını söyleyen Rantisi, "Yemek pişirmek için kullanılan gaz çok az. İnsanlar bulabilirlerse odun kullanıyor. Çoğu aile ise hayır kuruluşlarının ve aşevlerinin dağıttığı yemeklerle yaşamını sürdürüyor" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN DURUMU ÇOK AĞIR

Bölgede su ve enerji krizinin derinleştiğini belirten Filistinli doktor, "İçme suyu ücretsiz dağıtılan tankerlerle sağlanıyor. Temizlik için kullanılan su da çok az. Elektrik yok. Benzin ve gazyağı da bulunmuyor" dedi. Çocukların durumunun daha da ağır olduğuna dikkat çeken Rantisi, "Çocuk mamaları, süt ve gıda takviyeleri neredeyse yok. İlaç sıkıntısı çok büyük. Hastanelerdeki tıbbi malzemeler de ciddi şekilde yetersiz" dedi. Rantisi, hastaların gerekli tedaviye ulaşamadığını söyledi.

SÖZDE ATEŞKES

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı ateşkese rağmen 72 bin 945'e yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 936 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİLLİLER TERK EDİYOR

İsrail Meclisi Araştırma ve Enformasyon Merkezi'nin raporu, İsrail'in göç kriziyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. İstikrarsızlık, toplumsal kutuplaşma ve güvenlik endişelerinin arttığı İsrail'de eğitimli ve genç nüfus başta olmak üzere ülkeyi terk edenlerin sayısının geri dönenlerden daha fazla olduğu belirtildi.

HİÇBİR YERDE İSTENMİYORLAR

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında konuşma yapan İsrailli diplomat Waleed Gadban, gelen tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire Limanı'nda İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyere karşı protesto düzenlendi.