Çadırları ve okulları bombalayan alçak zihniyet

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM okulunu bombalaması sonucu ise 6 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 51 bin 65'e çıktı.

BM, İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'nde 500 bin Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

18 Mart'tan beri 595 Filistinli çocuk öldürüldü.

1967'DEN BU YANA 1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ TUTUKLADILAR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 17 Nisan Filistinli Esirler Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 4 binden fazla Filistinliyi alıkoydu.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin Filistinli tutuluyor.

İşkence altında 60'a yakın Filistinli öldü.

1967'den bu yana ise İsrail 1 milyon Filistinliyi tutukladı.

İsrail'in hiçbir gerekçe olmadan yıllarca esir tuttuğu Filistinlilere akılalmaz işkenceler yaptığı birçok kez belgelendi.