Çadırları vurdular: 14 ölü

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katlediyor. Dün Han Yunus'ta sivillerin olduğu birçok bölgeyi hedef aldılar. Cevazat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdular. Çadırlardaki yangın diğerlerine de yayıldı. Han Yunus'taki polis noktasının hedef alındığı saldırı da 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere aralarında kadın ve çocukların olduğu 14 ölü ve 45 yaralının getirildiği kaydedildi. Öte yandan İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 961 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 20 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 782 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.



BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İSRAİL ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyinde yeni tahliye emri vererek kasabaları hedef alıyorlar. Öte yandan İsrail uçakları ön uyarı yapmadan başkent Bayrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı. Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.