Çağrı cihazını bombaya çevirdiler

İsrail'in önceki gün Lübnan genelinde düzenlediği siber saldırının yankıları sürüyor. Çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah'ın 12 mensubu öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 300'ü ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 8 ve 11 yaşındaki 2 çocuğun da bulunduğu bildirildi. Güneyde 450, Bekaa'da 150, Beyrut'ta 1800 olmak üzere 2 bin 800 kişinin yaralandığı açıklanırken çoğu göz ve yüz ameliyatı olmak üzere 460 ameliyat gerçekleştirildiği kaydedildi.Hizbullah mensuplarının kullandığı mesaj cihazlarını hedef alan saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detaylar gün yüzüne çıkıyor. İşte adım adım siber katliamın ayrıntıları:Reuters haber ajansının üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad), Hizbullah tarafından sipariş edilen 5 bin Tayvan yapımı çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirdi.Söz konusu şirketin isminin Tayvan merkezli Gold Apollo olduğu öğrenildi.Cihazların Lübnan'a ulaşmadan önce İsrail'in her birine patlayıcı yerleştirdiği düşünülüyor.Çağrı cihazlarının çoğunun AP924 modeli olduğu ortaya çıktı.Tahminlere göre cihazlara konulan patlayıcı 30 ya da 60 gram ağırlığında.Patlayıcılar pilin yanına yerleştirildi.Aletlerin patlaması için ayrıca bir devre de takıldı.Önceki gün yerel saat ile 15.30 sularında cihazlara Hizbullah liderliğinden geliyormuş gibi mesaj yollandı.Söz konusu mesajın patlayıcıyı ateşlediği tahmin ediliyor.Patlamalar yaklaşık bir saat boyunca devam etti.Bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi, İsrail istihbaratının üretim aşamasında cihazları değiştirdiğini söyledi. Aynı yetkili, "Mossad cihaza, içinde kodla aktive edilen patlayıcı bulunan bir devre kartı ekledi. Bunu tarayıcı cihazlar kullanarak bile tespit etmek çok zor" dedi.Bir Hizbullah görevlisi, AP haber ajansına çağrı cihazlarının grubun daha önce kullanmadığı yeni bir marka olduğunu söyledi.Al Jazeera'ye göre infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.Reuters'a konuşan Newcastle Üniversitesi'nden Paul Christensen, ortaya çıkan patlamayla, aşırı ısınma olasılığının eşleşmediğini savundu.Lübnan'daki saldırıların ardından gözler Tayvan'a çevrildi. Tayvanlı şirket ise cihazlarla bir ilgilerinin olmadığını açıkladı. Tayvan basınında yer alan haberlere göre de Gold Apollo Yöneticisi Hsu Ching Kuang, bu cihazların Tayvan'da değil, yurtdışında üretildiğini anlattı. Açıklamada "Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti" denildi. Üç yıl önce Macaristan merkezli BAC adlı şirkete, çağrı cihazı üretme ve şirket logosunu kullanma hakkının verildiği belirtildi. Macaristan Budapeşte merkezli firma ise, "Cihazları biz üretmiyoruz. Biz sadece ara tedarikçiyiz" açıklaması yaptı.İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın vereceği karşılığa hazırlanıyor. İsrail'in ordusunda yer alan 98. Tümen'i ülkenin kuzeyine gönderdiği belirtildi. Tümende 10 ila 20 bin arasında asker bulunduğu ifade edildi.İsrail'in çağrı cihazlarını Hizbullah'ın Tel Aviv yönetiminin bu cihazlardaki "gizli operasyonunu" fark edebileceği kaygısıyla patlattığı ileri sürüldü. ABD'nin Axios haber platformundaki habere göre ABD'li bir yetkili, Hizbullah'ın cihazlardaki "tuzağı" fark edebileceği endişesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve askeri yetkililerin cihazların patlatılmasına karar verdiği iddia edildi.Cep telefonları, İsrail'in Hamas'ın bomba uzmanı Yahya Ayyaş'ı 1996'da öldürdükten sonra güvenilir bulunmadığından Hizbullah tarafından uzun süredir kullanılmıyor. "Mühendis" lakaplı Yahya Ayyaş, 5 Ocak 1996'da Gazze'ye gelen bir işbirlikçi tarafından kendisine getirilen Motorola Alpha cep telefonuyla babasından gelen bir aramayı kabul etti. Ancak telefonun içine 50 gram bomba yerleştirilmişti. İsrail güçleri telefondaki kişinin Ayyaş olduğunu tespit ettikten sonra bombayı patlattı. Yahya Ayyaş, 5 Ocak 1996 yılında telefonun elinde olduğu sırada patlaması üzerine hayatını kaybetti.AR-924çağrı cihazı, Tayvan merkezli Gold Apollo'nun web sitesinde yer alan teknik özelliklere göre şarj edilebilir bir lityum pil içeriyor. Pager olarak bilinen iletişim araçları, sesli mesaj veya 100 karaktere kadar SMS alma özelliklerine sahip olabiliyor. Euronews'ün haberine göre çağrı cihazları ayrıca, cep telefonlarından farklı bir kablosuz ağ üzerinde çalışıyor. Bu da acil durumlarda kullanımını güvenli hale getiriyor. Bu nedenle dünya çapındaki çok sayıda hastane hâlâ çağrı cihazlarına güveniyor. Hizbullah üyeleri çağrı cihazlarını, İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu ağları üzerinde yoğun gözetim yaptığına inanılan durumdan kaçınmanın bir yolu olarak görüyor.