Cakarta sular altında: Şiddetli yağışlar Endonezya’yı vurdu

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da taşan nehirler nedeniyle 115 mahalle sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 2,5 metreye ulaşırken ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Antara News'un Endonezya Ulusal Afet Merkezinden (BPBD) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, şiddetli yağışlar başkent Cakarta'da çok sayıda nehrin taşmasına yol açtı.

Sel nedeniyle Cakarta'nın batı, doğu ve güney kesimlerinde 115 mahalle sular altında kalırken, bölgede su seviyesi yer yer 2,5 metreye kadar yükseldi.

Yetkililer sel bölgesindeki suyun tahliyesi için harekete geçti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
