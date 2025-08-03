Kaliforniya’da 12 bin hektar orman yandı

ABD'nin California eyaletindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda geçtiğimiz gün patlak veren yangın kontrol altına alınamıyor. Yangının 12 bin hektardan fazla bir araziyi etkilediğini belirten yetkililer, çevrede yaşayan yaklaşık 70 kişinin de tahliye edildiğini aktardı. Yangının, dik ve engebeli arazide aktif alev cepheleri oluşturarak söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Kuru ve sıcak hava koşulları nedeniyle yangının kırsal ve seyrek alanlarda "hızla yayılmaya devam ettiğinin" altını çizen yetkililer, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangının yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.