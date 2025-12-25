California’da alarm! Şiddetli yağış sele yol açtı

Menlo Park kentinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Meta Kampüsü yakınlarında bulunan bir caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bölgedeki sürücüler için uyarılar yapıldı.

Los Angeles'taki Ulusal Hava Servisi ise sel baskınlarının yanı sıra toprak kaymaları meydana gelebileceğini belirterek, özellikle Los Angeles, San Bernardino, Ventura ve Santa Barbara bölgelerinde yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.