California’da çığ felaketi! Kaybolan kayakçılar aranıyor

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yetkililer, Sierra Nevada dağlarının Castle Peak bölgesinde etkili olan kar fırtınası sonrası yerel saatle 11.30 sıralarında çığ ihbarı aldıklarını açıkladı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

16 KİŞİLİK GRUP KAR ALTINDA

Polis, 4'ü rehber olmak üzere 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını duyurdu. Yapılan ilk tespitlere göre 6 kişinin hayatta olduğu belirlenirken, diğer 10 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.