California’da çığ felaketi: Ölü sayısı 9’a yükseldi

Nevada Bölge Şerifliği yetkilisi Dennis Hack, California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçıları arama çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaştı.

15 kişilik kayakçı grubundan daha önce bulunamadığı ifade edilen kayakçının cansız bedenine ulaştıklarını aktaran Hack, böylece toplam 9 kişinin olayda hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, gruptaki 6 kişinin hayatta olduğunu açıklamış, bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra kayıtlara geçen en ölümcül çığ olduğunu vurgulamıştı.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre, ABD'de her kış çığ düşmesi sonucu ortalama 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.