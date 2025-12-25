California’da fırtına alarmı: Bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Vali Newsom, ocak ayında Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yangınların ardından zarar gören alanların, şimdi de şiddetli yağışlar nedeniyle çamur kaymaları ve moloz akışı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ KONUŞLANDIRILDI

California'nın şiddetli bir kış fırtınasının etkisine girmesinin beklendiğini ifade eden Newsom, acil durum müdahale ekiplerinin riskli bölgelere önceden konuşlandırılması talimatını verdi.

California eyaletinin kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde evler ve yollar sular altında kalmış 1 kişi hayatını kaybetmişti.