California’da orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü

ABD'nin California eyaleti orman yangınıyla mücadele ediyor. Eyalete bağlı Los Angeles şehrinin kuzeyinde ormanlık alanda cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle bin 200 kişi evlerinden tahliye edildi.

14 BİN 625 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği yangında 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.