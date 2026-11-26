ABD'nin California eyaletinde etkili olan olağandışı gelgit olayları ve dev dalgalar, Pacifica kenti başta olmak üzere kıyı kesimlerinde evler ve iş yerlerinin sular altında kalmasına yol açtı.

Ayrıca kentte bulunan iskelenin bir kısmının çökmesi nedeniyle girişi kapatıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, California'nın San Francisco Körfezi'nden San Pablo Körfezi'ne kadar olan kıyı kısmı için sel uyarısında bulundu.

Ayrıca açıklamada, sörf yapanlar da dalgaların yüksekliğinin 6 ila 9 metreye ulaşabileceği konusunda uyarıldı.