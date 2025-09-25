Californiya Valisi’nden Trump’a sert tepki: “Düpedüz sahtekarlık”

New York Times'ın düzenlediği "Climate Forward" etkinliğinde konuşan Newsom, Trump'ın küresel ısınmayı aldatmaca olarak nitelendirmesine ilişkin, "Ne biçim rezalet. Düpedüz sahtekarlık. Ne kadar utanç verici." ifadelerini kullandı.

CALİFORNİA'DAKİ YIKICI ETKİLER GÖZLER ÖNÜNDE

Newsom, iklim değişikliğinin California'da yıkıcı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, eyalette bazı geleneklerin ve yerleşim alanlarının tamamen yok olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin siyaset üstü bir olgu olduğunu ve bilime dayalı ele alınması gerektiğini belirten Newsom, "Cumhuriyetçi ya da Demokrat bir termometre yoktur. Gerçek yalnızca gerçektir." dedi.