Californiya Valisi’nden Trump’a sert tepki: “Düpedüz sahtekarlık”
California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı iklim değişikliği açıklamasına sert tepki göstererek açıklamanın utanç verici olduğunu ifade etti.
New York Times'ın düzenlediği "Climate Forward" etkinliğinde konuşan Newsom, Trump'ın küresel ısınmayı aldatmaca olarak nitelendirmesine ilişkin, "Ne biçim rezalet. Düpedüz sahtekarlık. Ne kadar utanç verici." ifadelerini kullandı.
CALİFORNİA'DAKİ YIKICI ETKİLER GÖZLER ÖNÜNDE
Newsom, iklim değişikliğinin California'da yıkıcı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, eyalette bazı geleneklerin ve yerleşim alanlarının tamamen yok olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin siyaset üstü bir olgu olduğunu ve bilime dayalı ele alınması gerektiğini belirten Newsom, "Cumhuriyetçi ya da Demokrat bir termometre yoktur. Gerçek yalnızca gerçektir." dedi.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ÇEVRECİLERİ HEDEF ALDI
ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada küresel ısınmayı "sahtekarlığa" dönüştüğünü savunmuş, çevrecilerin aşırı eylemlerinin ülke politikalarına zarar verdiğini iddia etmişti. Trump, "Bu yeşil aldatmacadan kurtulmazsanız ülkeniz çökecek." ifadelerini kullanmıştı.
NEWSOM-TRUMP ÇEKİŞMESİ DEVAM EDİYOR
California Valisi Newsom, Trump yönetiminin politikalarını sık sık eleştiriyor. 2028 başkanlık seçimlerinde olası adaylardan biri olarak gösterilen Newsom, özellikle göçmenlik ve çevre politikaları konularında Trump'a karşı sert bir duruş sergiliyor. Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Trump'ın görev süresi dolduğunda iktidarı bırakmak istemeyeceğini iddia etmişti.