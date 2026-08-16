Çalınan 3 tablo müzeye geri döndü
Geçtiğimiz martta Parma'daki bir İtalyan müzesinden çalınan ve değeri 10.4 milyon dolardan fazla olan Renoir, Cezanne ve Matisse tabloları ele geçirildi. Hırsızlığı yapan 9 kişilik Moldovalı çete de çökertildi. Resimler, İtalya'nın kuzeyindeki Parma yakınlarında bulunan Magnani-Rocca Vakfı'na ait müzden hırsızlar tarafından üç dakikadan kısa süren bir soygunla çalınmıştı. Polisin açıklamasına göre, müzeye geri dönen Auguste Renoir'ın "Balık" tablosu 3 milyon euro, Paul Cizanne'ın "Kirazlı Natürmort" 6 milyon euro ve Henri Matisse'in "Terasta Odalisque" adlı eseri ise yaklaşık 20 bin euro değerinde.