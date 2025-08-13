Çalışıyormuş gibi yapmak için para ödüyorlar

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde artan işsizlik oranlarının ardından Çin'de gençler arasında başlayan ilginç bir akım ele alındı. Haberde "Hiç kimse maaş almadan, hatta daha da kötüsü, üzerine para ödeyerek çalışmak istemez. Ancak Çin'deki genç ve işsiz yetişkinler arasında, çalışıyormuş gibi davranmak için bu hizmeti sunan şirketlere ödeme yapmak popüler hale geldi. Birçok şirket de bu gelirden pay almak için bu hizmeti sağlıyor" detaylarına yer verildi. Tam teşekküllü bir ofis havasını yaratan bu işletmeler, bilgisayarlar, toplantı odaları ve çay içilebilen sosyalleşme alanlarıyla donatılmış. Buralarda buluşan işsiz gençler, evde oturup beklemek yerine buradaki bilgisayarları kullanarak iş aramayı sürdürüyor. Ailelerine de 'ofislerinden' fotoğraflar atarak çalıştıkları izlenimini veriyorlar.